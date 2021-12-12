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Дубовая бочка, 15 литров "MON TRESOR" в оплётке , средний обжиг (Масло)

6580,00

Нет в наличии

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Бочка из скального дуба MON TRESOR 15 л средний обжиг в оплётке

Предназначена для выдержки крепких алкогольных дистиллятов и вина, предпочтительно красного. Дубовая бочка придает дистилляту неповторимый вкус, цвет и аромат, а вину помогает раскрыть весь букет винограда. Коньяк, виски, кальвадос, вино – что приготовить, решать Вам. При изготовлении бочек применяется только качественное и экологически чистое сырье. Благодаря обработке пчелиным воском эта бочка подходит для хранения в домашних условиях. Вощение бочки защищает ее от рассыхания и снижает испарение алкоголя.

В нашем интернет-магазине представлены дубовые бочки из колотого Кавказского дуба.

Советы по использованию бочки:
Бочки с напитком необходимо хранить при определенных условиях:
влажность 80-85%, температура около 16°C для крепких напитков. При уменьшении температуры тормозится или прекращается процесс созревания и старения напитка.

Внимание !!!
При недостаточной влажности и высокой температуре вырастает «доля ангела» – процент алкоголя, испаряющийся через поры клепок.
Винокуры, у которых нет возможности хранить бочку в идеальных условиях, покупают пчелиный воск и обрабатывают им бочку для минимизации процента испарения.
При использование бочки для вина, рекомендуем перед использованием окуривать бочку серным фитилём.

Комплектация: бочка, подставка, пробка.

Характеристики:
Для выдержки:  Коньяка, Виски, Рома, Самогона
Объем:  15 л
Сорт дуба: Высококачественный скальный
Колотый дуб: Да
Сборка бочки: Ручная
Обработка:  Минеральное масло
Степень обжига: Средний
Подставка: Скальный дуб
Обручи:  Оцинковка
Вес 6.7 kg
Габариты 38 × 35 × 40 cm

1 отзыв на Дубовая бочка, 15 литров “MON TRESOR” в оплётке , средний обжиг (Масло)

  1. Тимур Р

    Это не первый заказ в данном магазине. Мне очень нравиться их работа, подход к клиенту и быстрая доставка. И в этот раз они не подвели, бочка пришла целая, без сколов. Довольно таки быстро, с полной инструкцией по уходу и эксплуатации. Отличный интернет-магазин с великолепным и качественным товаром.

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Это не первый заказ в данном магазине. Мне очень нравиться их работа, подход к клиенту и быстрая доставка. И в этот раз они не подвели, бочка пришла целая, без сколов. Довольно таки быстро, с полной инструкцией по уходу и эксплуатации. Отличный интернет-магазин с великолепным и качественным товаром.
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