Дубовая бочка, 15 литров "MON TRESOR" в оплётке , средний обжиг (Масло)

Бочка из скального дуба MON TRESOR 15 л средний обжиг в оплётке

Предназначена для выдержки крепких алкогольных дистиллятов и вина, предпочтительно красного. Дубовая бочка придает дистилляту неповторимый вкус, цвет и аромат, а вину помогает раскрыть весь букет винограда. Коньяк, виски, кальвадос, вино – что приготовить, решать Вам. При изготовлении бочек применяется только качественное и экологически чистое сырье. Благодаря обработке пчелиным воском эта бочка подходит для хранения в домашних условиях. Вощение бочки защищает ее от рассыхания и снижает испарение алкоголя.

В нашем интернет-магазине представлены дубовые бочки из колотого Кавказского дуба.

Советы по использованию бочки:

Бочки с напитком необходимо хранить при определенных условиях:

влажность 80-85%, температура около 16°C для крепких напитков. При уменьшении температуры тормозится или прекращается процесс созревания и старения напитка.

Внимание !!!

При недостаточной влажности и высокой температуре вырастает «доля ангела» – процент алкоголя, испаряющийся через поры клепок.

Винокуры, у которых нет возможности хранить бочку в идеальных условиях, покупают пчелиный воск и обрабатывают им бочку для минимизации процента испарения.

При использование бочки для вина, рекомендуем перед использованием окуривать бочку серным фитилём.

Комплектация: бочка, подставка, пробка.