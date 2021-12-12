Дубовая бочка, 15 литров "MON TRESOR" в оплётке , средний обжиг (Масло)

Бочка из скального дуба MON TRESOR 15 л средний обжиг в оплётке
Предназначена для выдержки крепких алкогольных дистиллятов и вина, предпочтительно красного. Дубовая бочка придает дистилляту неповторимый вкус, цвет и аромат, а вину помогает раскрыть весь букет винограда. Коньяк, виски, кальвадос, вино – что приготовить, решать Вам. При изготовлении бочек применяется только качественное и экологически чистое сырье. Благодаря обработке пчелиным воском эта бочка подходит для хранения в домашних условиях. Вощение бочки защищает ее от рассыхания и снижает испарение алкоголя.
В нашем интернет-магазине представлены дубовые бочки из колотого Кавказского дуба.
Советы по использованию бочки:
Бочки с напитком необходимо хранить при определенных условиях:
влажность 80-85%, температура около 16°C для крепких напитков. При уменьшении температуры тормозится или прекращается процесс созревания и старения напитка.
Внимание !!!
При недостаточной влажности и высокой температуре вырастает «доля ангела» – процент алкоголя, испаряющийся через поры клепок.
Винокуры, у которых нет возможности хранить бочку в идеальных условиях, покупают пчелиный воск и обрабатывают им бочку для минимизации процента испарения.
При использование бочки для вина, рекомендуем перед использованием окуривать бочку серным фитилём.
Комплектация: бочка, подставка, пробка.
|Характеристики:
|Для выдержки:
|Коньяка, Виски, Рома, Самогона
|Объем:
|15 л
|Сорт дуба:
|Высококачественный скальный
|Колотый дуб:
|Да
|Сборка бочки:
|Ручная
|Обработка:
|Минеральное масло
|Степень обжига:
|Средний
|Подставка:
|Скальный дуб
|Обручи:
|Оцинковка
Тимур Р –
Это не первый заказ в данном магазине. Мне очень нравиться их работа, подход к клиенту и быстрая доставка. И в этот раз они не подвели, бочка пришла целая, без сколов. Довольно таки быстро, с полной инструкцией по уходу и эксплуатации. Отличный интернет-магазин с великолепным и качественным товаром.